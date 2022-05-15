Відновлював залізничне сполучення між ОРДО й РФ: посадовцю Укрзалізниці повідомили про підозру
У держзраді підозрюють посадовця Укрзалізниці, який відновлював залізничне сполучення між ОРДО й РФ для перекидання окупантів до України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У березні 2022 року на Донеччині начальник станції Південнодонбаська перейшов на бік окупантів і обійняв таку ж посаду в "міністерстві транспорту ДНР".
"Перебуваючи на цій посаді, підозрюваний активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ", - наголосили в Офісі генпрокурора.
Такі дії спрямовані на передкидання російських окупантів і техніки для війни проти України.
Посадовцю повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- Підозру заочно оголосили двом російським командирам, які наказували обстрілювати з артилерії Харківщину з території РФ.
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