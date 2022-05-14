Наказували обстрілювати Харківщину: двом російським командирам оголосили підозру
Підозру заочно оголосили двом російським командирам, які наказували обстрілювати з артилерії Харківщину з території РФ
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
За інформацією слідства, 24 лютого російські командири розрахунку "градів" наказали обстріляти артилерією Харківщину з території Бєлгородської області РФ. Росіяни відкрили вогонь по об’єктах критичної інфраструктури й житлових будинках селища Козача Лопань і навчальному закладу Дергачівської міської ради.
Російським командирам заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). СБУ проводить досудове розслідування.
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