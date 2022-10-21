Відомий американський комік Леттерман приїхав до Києва

Світлину з Девідом Леттерманом виклав український стендап-комік та радіоведучий Антон Тимошенко в Instagram.

Популярний американський комік відвідав підпільний стендап українських колег, що проходив у центрі Києва.

"Не знаю, що станеться у майбутньому, але я запам’ятав цей день на все життя. Я досі не вірю, що бачив його", - прокоментував зустріч Тимошенко.

На фото український стендапер сидить за одним столиком з американською зіркою.

"Деталей я вам не скажу, але, як бачите, ходити на вечірки Підпільного Стендапу варто", - додав Тимошенко.

Враженнями від зустрічі поділився й інший український комік.

"Уявіть собі: ви приходите до стендап-клубу, а там на одній сцені виступає Девід Леттермен і Сергій Ліпко", - написав стендапер Вадим Кириленко у Twitter.

Девід Леттерман - американський комік, ведучий програми "Вечірнє шоу з Девідом Леттерманом" на телеканалі CBS. Компанія Леттермана Worldwide Pants продюсує його шоу. У 1996 році він посів 45 місце у рейтингу "50 найкращих телевізійних зірок за всі часи".

18 червня голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у твіттері, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

20 червня Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Володимира Зеленського.

7 серпня американська акторка Джессіка Честейн прибула до Києва. Голлівудська зірка відвідала місце зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені

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