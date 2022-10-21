Відомий американський комік Леттерман приїхав до Києва
Американську зірку, ведучого програми "Вечірнє шоу з Девідом Леттерманом" помітили на вечірці підпільного стендапу
Світлину з Девідом Леттерманом виклав український стендап-комік та радіоведучий Антон Тимошенко в Instagram.
Популярний американський комік відвідав підпільний стендап українських колег, що проходив у центрі Києва.
"Не знаю, що станеться у майбутньому, але я запам’ятав цей день на все життя. Я досі не вірю, що бачив його", - прокоментував зустріч Тимошенко.
На фото український стендапер сидить за одним столиком з американською зіркою.
"Деталей я вам не скажу, але, як бачите, ходити на вечірки Підпільного Стендапу варто", - додав Тимошенко.
Враженнями від зустрічі поділився й інший український комік.
"Уявіть собі: ви приходите до стендап-клубу, а там на одній сцені виступає Девід Леттермен і Сергій Ліпко", - написав стендапер Вадим Кириленко у Twitter.
Девід Леттерман - американський комік, ведучий програми "Вечірнє шоу з Девідом Леттерманом" на телеканалі CBS. Компанія Леттермана Worldwide Pants продюсує його шоу. У 1996 році він посів 45 місце у рейтингу "50 найкращих телевізійних зірок за всі часи".
- 18 червня голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у твіттері, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.
- 20 червня Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Володимира Зеленського.
- 7 серпня американська акторка Джессіка Честейн прибула до Києва. Голлівудська зірка відвідала місце зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе