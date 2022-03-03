Відомий волонтер закликав не вішати стрічки на цивільні авто та пояснив чому
Відомий волонтер Роман Донік закликає не використовувати військове маркування на цивільних авто.
Відповідне звернення волонтера розповсюдив телеграм-канал ЗСУ.
"Громадо, не вішайте стрічки на цивільні авто. Люди, які їдуть з дітьми та жінками з міста автівками, - навіщо ви обвішуєте авто стрічками та скотчем? Це військове маркування під час бою та заходів зачистки. Для ворога ваше авто виглядає як авто з озброєними людьми", - пояснив він.
"А на блокпостах то не дає жодної переваги. Таблички "Діти" вам вистачить", - додав Роман Донік.
- Нагадаємо, раніше шоумен Сергій Притула звернувся до тих, хто має можливість швидко доїхати до Києва, з проханням везти усе військове спорядження, яке вдасться придбати, до волонтерського центру на вулиці Гончара, 65 для українських захисників.
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