Притула звернувся до українців: хто може доїхати до Києва, купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю, гроші повертаємо одразу
Шоумен Сергій Притула звернувся до тих, хто має можливість швидко доїхати до Києва, з проханням везти усе військове спорядження, яке вдасться придбати, до волонтерського центру на вулиці Гончара, 65 для українських захисників
Про це Притула написав у Facebook.
"Друзі, терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може доїхати до Києва швидко (машиною, бусом чи потягом). Заклик до тих, в кого ще є проїзд: Вінничина, Уманщина, Кропивниччина, Хмельниччина. Купуйте все військове, що є в вашому місті і везіть на столицю. Всі сплачені вами гроші я повертаю при передачі снаряги - вам треба довезти це до нашого волонтерського центру, далі ми самі", - йдеться у повідомленні.
Притула зазначає, що потрібні:
- бронежилети;
- каски;
- дрони;
- рації;
- розгрузки;
- тактичне спорядження;
- наколінники;
- тепловізори;
- прибори нічного бачення;
- набої під натівський калібр;
- натівські аптечки;
- турнікети;
- кровоспинні.
"В Києві, окрім військових, є тисячі тероборонівців, якім потрібно ВСЕ і ЗРАЗУ. Скільки б ви чого не привезли з переліку - Знадобиться все", - йдеться у дописі.
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