Притула звернувся до українців: хто може доїхати до Києва, купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю, гроші повертаємо одразу

Про це Притула написав у Facebook.



"Друзі, терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може доїхати до Києва швидко (машиною, бусом чи потягом). Заклик до тих, в кого ще є проїзд: Вінничина, Уманщина, Кропивниччина, Хмельниччина. Купуйте все військове, що є в вашому місті і везіть на столицю. Всі сплачені вами гроші я повертаю при передачі снаряги - вам треба довезти це до нашого волонтерського центру, далі ми самі", - йдеться у повідомленні.



Притула зазначає, що потрібні:

бронежилети;

каски;

дрони;

рації;

розгрузки;

тактичне спорядження;

наколінники;

тепловізори;

прибори нічного бачення;

набої під натівський калібр;

натівські аптечки;

турнікети;

кровоспинні.

Адреса, за якою потрібно везти спорядження, - Гончара, 65. Притула наголошує, що "дзвонити нікуди не треба, купляйте і везіть, гроші повертаємо одразу"."В Києві, окрім військових, є тисячі тероборонівців, якім потрібно ВСЕ і ЗРАЗУ. Скільки б ви чого не привезли з переліку - Знадобиться все", - йдеться у дописі.