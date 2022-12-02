Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація навколо ЗАЕС, тобто на Енергодарському напрямку, є дуже динамічною. Зараз відбуваються постійні тактичні пересування та перегрупування ворога. І на фоні повідомлень, що з того чи з іншого населених пунктів виходять окупанти, наприклад, як вони вийшли з Михайлівки, Інженерного, Полог, то тут спостерігається інший фактор – тактичного перегрупування противника, тобто зміна одних родів військ на інші. Додалася ще одна свіжа інформація, що на Василівському напрямку з вчорашнього дня, 1 грудня, коли місцева гауляйтерша об'явила про евакуацію, до якої раніше готували тільки цивільне населення, а сьогодні наші хлопці повідомили, що саме у Василівці вже відомо про відхід російських військ", - розказав депутат Запорізької райради.

Дмитро Кирильчук підкреслив, що Василівка – це відкриття прямої дороги для ЗСУ на Енергодарський напрямок.

"Адже вже декілька днів відзначається та прослідковується ситуація, що окупанти відходячи з цього напрямку, продовжують тримати кільце навколо Енергодара", - зауважив Кирильчук.

З 28 по 29 листопада ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів

Також Генштаб ЗСУ зазначив, що колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя

1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації з Запорізької області

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