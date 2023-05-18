"Відповідь на недружні кроки": у Кремлі прокоментували замороження рахунків дипмісії Фінляндії
У Кремлі стверджують, буцімто блокування рахунків дипломатичної місії Фінляндії в РФ – не ініціативний хід російської сторони, а відповідь на недружні дії
З такою заявою виступив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.
"Це не ініціативний хід від російської сторони. Ми реагуємо, реагуємо на ту ситуацію, яку створює влада низки країн колективного Заходу, в тому числі, на жаль, Фінляндії. Ми завжди говоримо, що недружні дії ми не можемо залишати без відповіді – і не залишатимемо без відповіді", - сказав "голос" Путіна.
Відповідаючи на запитання про реакцію РФ на протест Фінляндії з приводу блокування рахунків, Пєсков пояснив, що Росія реагуватиме "повторенням того, що, власне, принцип взаємності або принцип адекватної відповіді на недружні кроки переважатиме і надалі в наших відносинах".
- 4 квітня Фінляндія стала членом НАТО.
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