З такою заявою виступив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

"Це не ініціативний хід від російської сторони. Ми реагуємо, реагуємо на ту ситуацію, яку створює влада низки країн колективного Заходу, в тому числі, на жаль, Фінляндії. Ми завжди говоримо, що недружні дії ми не можемо залишати без відповіді – і не залишатимемо без відповіді", - сказав "голос" Путіна.

Відповідаючи на запитання про реакцію РФ на протест Фінляндії з приводу блокування рахунків, Пєсков пояснив, що Росія реагуватиме "повторенням того, що, власне, принцип взаємності або принцип адекватної відповіді на недружні кроки переважатиме і надалі в наших відносинах".