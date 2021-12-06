Відповідь на санкції: Білорусь заборонила ввезення товарів із ЄС, Великої Британії та США

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Білорусі.



У заяві від 6 грудня йдеться, що у відповідь на "незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян" уряд Білорусі ухвалив рішення заборонити ввезення низки товарів із країн, які застосовують санкції.



МЗС Білорусі заявляє, що збирається вжити заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн.



Також Білорусь наголошує, що продовжить реалізацію союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з РФ і вибудовування торговельно-економічних зв'язків у Євразійському економічному союзі та з країнами ”дальньої дуги” (йдеться про латиноамериканські, африканські та азійські країни - ред.).



У відповідь на обмеження роботи білоруських авіаліній аналогічні кроки будуть зроблені щодо авіаперевізників із країн ЄС та Великої Британії. Також розширено списки осіб, яким заборонено в'їзд на територію Білорусі.



Відповідну постанову планують підписати найближчим часом. МЗС Білорусі зазначає, що такі заходи можуть бути скасовані, якщо країни Заходу скасують санкції та "повернуться на шлях конструктивного співробітництва в інтересах збереження миру та стабільності на європейському континенті".

Нагадаємо, 2 грудня ЄС та США ввели санкції проти білоруських осіб і компаній, які підтримують режим Лукашенка та причетні до організації міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

У МЗС Білорусі заявили, що країна ризикує втратити державність через санкції ЄС.