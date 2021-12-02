США ввели санкції проти 20 громадян і 12 компаній Білорусі

Про це повідомляється у пресрелізі міністерства.



Під дію санкцій потрапив і Дмитро Лукашенко, син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.



Серед 12 компаній, які потрапили до списку, є "Белтехекспорт", "Славкалій", "Агророзквіт", авіакомпанія "Трансавіаекспорт" та інші. Національну авіакомпанію "Белавіа" до списку не внесли.



Також під санкції потрапили два транспортні літаки Іл-76ТД та вертоліт Agusta-Westland AW-139.



Як йдеться у пресрелізі, зазначені особи та компанії "сприяли незаконному ввезенню мігрантів до ЄС, брали участь у поточному придушенні прав людини та демократії та фінансово підтримували режим Лукашенка".

Раніше повідомлялось, що ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій.

Компанія Meta заявила, що КДБ Білорусі створював фейкові акаунти в соцмережах, щоб спровокувати міграційну кризу.