США ввели санкції проти 20 громадян і 12 компаній Білорусі
2 грудня Міністерство фінансів США затвердило нові санкції проти 20 громадян і 12 компаній Білорусі за порушення прав людини та провокацію міграційної кризи
Про це повідомляється у пресрелізі міністерства.
Під дію санкцій потрапив і Дмитро Лукашенко, син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Серед 12 компаній, які потрапили до списку, є "Белтехекспорт", "Славкалій", "Агророзквіт", авіакомпанія "Трансавіаекспорт" та інші. Національну авіакомпанію "Белавіа" до списку не внесли.
Також під санкції потрапили два транспортні літаки Іл-76ТД та вертоліт Agusta-Westland AW-139.
Як йдеться у пресрелізі, зазначені особи та компанії "сприяли незаконному ввезенню мігрантів до ЄС, брали участь у поточному придушенні прав людини та демократії та фінансово підтримували режим Лукашенка".
- Раніше повідомлялось, що ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій.
- Компанія Meta заявила, що КДБ Білорусі створював фейкові акаунти в соцмережах, щоб спровокувати міграційну кризу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе