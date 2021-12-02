Білоруський КДБ створював фейкові акаунти в соцмережах, щоб спровокувати міграційну кризу, - Meta
Компанія Meta (колишній Facebook) заявила, що видалила 41 фейковий акаунт, причетний до провокації міграційної кризи, та виявила їхній зв'язок з Комітетом державної безпеки Білорусі
Про це Meta повідомила у звіті від 1 грудня.
Meta видалила 41 Facebook-акаунт, чотири Instagram- акаунти та п'ять груп, які видавали себе за журналістів і активістів, щоб розпалювати міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі.
"Ці вигадані особи опублікували критику Польщі англійською, польською та курдською мовами, включаючи фотографії та відео про те, що польські прикордонники нібито порушують права мігрантів, і порівнювали ставлення Польщі до мігрантів з іншими країнами", - йдеться у звіті.
Основною аудиторією цих акаунтів були користувачі з Близького Сходу та Європи.
Компанія зазначає, що розслідування виявило зв'язки з білоруським КДБ.
- Раніше самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заперечував, що навмисне запрошував мігрантів до Білорусі, аби спровокувати міграційну кризу.
- 21 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС і назвав це найбільшою за 30 років спробою дестабілізувати Європу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе