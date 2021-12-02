Білоруський КДБ створював фейкові акаунти в соцмережах, щоб спровокувати міграційну кризу, - Meta

Про це Meta повідомила у звіті від 1 грудня.



Meta видалила 41 Facebook-акаунт, чотири Instagram- акаунти та п'ять груп, які видавали себе за журналістів і активістів, щоб розпалювати міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі.



"Ці вигадані особи опублікували критику Польщі англійською, польською та курдською мовами, включаючи фотографії та відео про те, що польські прикордонники нібито порушують права мігрантів, і порівнювали ставлення Польщі до мігрантів з іншими країнами", - йдеться у звіті.



Основною аудиторією цих акаунтів були користувачі з Близького Сходу та Європи.



Компанія зазначає, що розслідування виявило зв'язки з білоруським КДБ.

Раніше самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заперечував, що навмисне запрошував мігрантів до Білорусі, аби спровокувати міграційну кризу.

21 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС і назвав це найбільшою за 30 років спробою дестабілізувати Європу.