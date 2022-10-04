1. Путіну вдалося певною мірою досягнути своєї першої цілі: налякати.

2. США, як і раніше, непохитні: вони не бачать змін в ядерній позиції Росії та підстав, щоб змінювати свою ядерну позицію. А значить так і є.

3. Все більше публікацій в західних медіа про те, що на розгортання Росією ядерної зброї потрібен час. З моменту помітного приготування до застосування — щонайменш години, а взагалі дні. За цей час можна вжити низку заходів для стримування, детальні плани яких підготовлені у Вашингтоні

4. Гучніше лунають інсайди про те, що Пекін проти застосування Росією ядерної зброї, що логічно. Але не проти погроз ЯЗ, що також логічно. Враховуючи васальний статус Росії відносно КНР, навіть не можу собі уявити, як Путін може сказати некрократу Сі "Ні".

5. Також все більше публікацій про те, що відповідь на застосування ядерної зброї буде потужною та військовою.

6. Паралельно російська пропаганда намагається викликати сумніви у західних виборцях щодо рішучості їх лідерів дати сильну відповідь Росії та спроможності стримати. Ціль Росії проста: чим менше виборець довіряє владі, тим більше боїться, чим більше боїться, тим більше підтримує дискурс а-ля Маск: "давайте якось замиримся".

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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