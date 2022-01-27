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Відповідь США на вимоги РФ гарантує основу для зміцнення безпеки та стабільності в Європі, - Боррель

27 січня, 2022 четвер
14:31
Світ Жозеп Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" гарантує основу для зміцнення безпеки в Європі

Про це Боррель написав у своєму Twitter.

"Письмова відповідь НАТО на пропозиції Росії підкреслює серйозність і відповідальність, з якою розглядається поточна ситуація. Відповідь США гарантує стійку основу для зміцнення безпеки та стабільності в Європі. З нашого боку шлях для переговорів відкритий", - йдеться у повідомленні.
 

 
  • Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив із вимогою юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід.
  • Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
  • 26 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. Міністерство закордонних справ РФ підтвердило отримання від США письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".
  • У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.

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РФ
НАТО
США
Жозеп Боррель
агресія Росії
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