Відповідь США на вимоги РФ гарантує основу для зміцнення безпеки та стабільності в Європі, - Боррель

Про це Боррель написав у своєму Twitter.



"Письмова відповідь НАТО на пропозиції Росії підкреслює серйозність і відповідальність, з якою розглядається поточна ситуація. Відповідь США гарантує стійку основу для зміцнення безпеки та стабільності в Європі. З нашого боку шлях для переговорів відкритий", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив із вимогою юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід.

Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

26 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. Міністерство закордонних справ РФ підтвердило отримання від США письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.