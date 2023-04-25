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Відповідальний бізнес отримав відзнаки за допомогу Україні: підсумки національної премії 2022 року

25 квітня, 2023 вiвторок
17:50
Новини Підсумки національної премії 2022 року

20 квітня 2023 року Центр “Розвиток КСВ” за підтримки Ernst&Young в Україні та Global Giving провів щорічну національну премію відзначення проєктів, які спрямовані на реалізацію Цілей сталого розвитку ООН. Подія відбувалась у Освіторія Хаб міста Києва

Серед ініціатив, які відзначалися цьогоріч, стали допомога Збройним силам України, переселенцям та постраждалим від бойових дій, відновлення об’єктів, установ та закладів, які постраждали від військових дій, підвищення стандартів роботи у галузі, розвиток громади, розв’язання екологічних проблем, підтримка співробітників та інші.   

Усього було представлено 30 кейсів від 21 компанії з різних галузей: Фокстрот, Eva, Metro, SoftServe, Sigma Software, Intellias, Eleks, Techiia, ПриватБанк, Кредобанк, ПУМБ, Goodvalley Ukraine, WOG, Farmak, Ferrexpo, KPMG Ukraine, Kyivstar, Bayer, Coca Cola, Metinvest. 

Підсумки національної премії

Швейцарська Ferrexpo з активами в Україні презентувала відразу три проєкти. Представники компанії були відзначені нагородою за вклад у життєстійкість України під час повномасштабного вторгнення росії. 

Серед проєктів компанії - цілодобовий дитячий центр Ferrexpo для дітей співробітників та співробітниць компанії, що був організований на промисловому майданчику Полтавського ГЗК на четвертий день після повномасштабного  вторгнення й щодня впродовж чотирьох місяців приймав близько 120 дітей. 

"Його облаштування дозволило працівникам спокійно йти на зміну й не перейматися за безпеку дітей: замість залишати їх удома на самоті, вони мали змогу відводити малечу до центру, де за ними був повноцінний догляд, де їх цікаво розважали, смачно годували, ще й давали змогу підключатися до онлайн-занять у школі", - розповіла Марина Богданова, керівниця служби адміністративних послуг Ferrexpo.

Займались у компанії Ferrexpo також розвитком жіночого лідерства і підтримкою жінок, які постраждали від війни. На двох корпоративних програмах надали підтримку у вигляді знань та навичок для 170 учасниць з усієї України. Компанія підтримала ініціативу Biasless, ООН Жінки Україна та Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) "Прогресія" пʼятьма грантами по 100 тисяч гривень на реалізацію жіночих проєктів у громадах України.

У 2022 році на соціальні програми підтримки України компанія Ferrexpo спрямувала понад 19 мільйонів доларів США. Крім виробничого процесу, завдяки спеціально створеному з перших днів повномасштабного вторгнення Гуманітарному фонду, Ferrexpo продовжувала надавати підтримку Збройним силам України, переселенцям та громадам України, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення. Разом із тим продовжили реалізацію проєктів добробуту для співробітників, покращення стану довкілля з відповідальним ставленням до енергоресурсів.

"Ми не женемось за нагородами, а робимо те, що повинні - допомагаємо Україні вистояти в ці непрості часи.  Цей диплом - заслуга кожного і кожної з нашої багатотисячної команди професіоналів", - поділився враженнями після нагородження головний фахівець з корпоративних комунікацій Ferrexpo Владислав Мортіков.  

Цього року на конкурсі була презентована також номінація глядацьких симпатій. Шляхом онлайн-голосування перемогу в ній здобув кейс "Одужуй швидше" від ІТ-компанії Techiia, що має на меті модернізацію обладнання в українських лікарнях. 

"Українські компанії, рятуючи своїх співробітників і свої бізнеси, змогли водночас стати потужним джерелом допомоги. Бізнес став вагомим компонентом загальної стійкості України в дні важких випробувань. І надалі компанії роблять свій внесок у наближення нашої перемоги" - підсумувала церемонію Наталія Теленкова, керівниця комітету з питань корпоративної відповідальності компанії Ernst&Young в Україні.

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