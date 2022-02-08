Відповідав за примусовий "призов" українців до лав окупаційних військ: СБУ викрила "військкома ЛНР"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



У 2015 році мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив підрозділ "військкомату ЛНР".



Він забезпечував "комплектування" формувань терористів, які воювали проти ЗСУ й обстрілювали мирні населені пункти Луганщини.



Крім того, зловмисник організовував постановку мешканців Луганська на "військовий облік", проводив військові збори, зараховував місцевих жителів до "резерву народної міліції ЛНР" та забезпечував примусове проходження ними "військової служби" в окупаційних військах.



Чоловік контролював кримінальне переслідування мешканців Луганщини, які "ухилялися" від "служби" у військах російських найманців.. Примусова мобілізація на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.



Повідомляється, що зараз зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України.



Йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Найближчим часом пособника окупантів оголосять у загальнодержавний розшук.



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