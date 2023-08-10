Відправляли з РФ до України підроблені ліки для онкохворих: СБУ оголосила підозри

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці на Київщині та у Харкові ліквідували канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи. Більшу частину підробки виготовляли на території Росії та у декількох країнах Близького Сходу.

"Щоб нелегально "імпортувати" фальсифікат, ділки ховали його у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн. Потім оптові партії сумнівних медзасобів продавали через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Зазначається, що підозрювані доставляли підроблені ліки через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси. За наявними даними, щотижневі "прибутки" становили мільйони гривень.

У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили трьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало нелегальний бізнес. Під час обшуків в аптеках та помешканнях підозрюваних, а також в їхніх офісних та складських приміщеннях вилучено:

велику кількість фальсифікованих лікарських засобів;

незареєстровану вогнепальну зброю;

чорну бухгалтерію;

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.