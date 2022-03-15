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Головна війна з Росією Відсотки за іпотеку на житло в період війни не нараховуватимуться, - нардеп Железняк

Відсотки за іпотеку на житло в період війни не нараховуватимуться, - нардеп Железняк

15 березня, 2022 вiвторок
21:33

Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада прийняла норму за якою, в разі втрати платоспроможності громадянина, відсотки за іпотеку на житло не нараховуватимуться в період війни

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.

"Якщо говорити спрощено, наприклад, людина мала житло в Ірпені, або Бучі. Воно було взяте в іпотеку банку. Все сплачувалось нормально до війни. Людина втратила роботу і не має можливості сплачувати відсотки та тіло кредиту. Саме тому, ми прибрали норму, яка стосується нарахування відсотків по кредиту на житло. Це саме стосується і мешканців регіонів, де не відбуваються активні бойові дії", - зазначив Железняк

Нардеп пояснив, що норма Верховної Ради не стосується виданих кредитів під час війни. За словами Железняка, в цьому законопроєкті дуже багато змін, в тому числі і послаблення податків для роботи підприємців.

"Ми багато дискутували над цим податковим законопроєктом, щоб він працював належним чином. Ми намагаємось послабити податки для підприємців. Наприклад, зараз багато хто не виробляє цигарки. Тому, ми даємо можливість завезти європейські цигарки, сплатити податки за марку і так зараз наповнювати бюджет". - додав нардеп

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Верховна Рада
кредити
житло
іпотека
Ярослав Железняк
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