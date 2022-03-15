Відсотки за іпотеку на житло в період війни не нараховуватимуться, - нардеп Железняк

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.



"Якщо говорити спрощено, наприклад, людина мала житло в Ірпені, або Бучі. Воно було взяте в іпотеку банку. Все сплачувалось нормально до війни. Людина втратила роботу і не має можливості сплачувати відсотки та тіло кредиту. Саме тому, ми прибрали норму, яка стосується нарахування відсотків по кредиту на житло. Це саме стосується і мешканців регіонів, де не відбуваються активні бойові дії", - зазначив Железняк



Нардеп пояснив, що норма Верховної Ради не стосується виданих кредитів під час війни. За словами Железняка, в цьому законопроєкті дуже багато змін, в тому числі і послаблення податків для роботи підприємців.



"Ми багато дискутували над цим податковим законопроєктом, щоб він працював належним чином. Ми намагаємось послабити податки для підприємців. Наприклад, зараз багато хто не виробляє цигарки. Тому, ми даємо можливість завезти європейські цигарки, сплатити податки за марку і так зараз наповнювати бюджет". - додав нардеп

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада підтримала урядовий проєкт податкової реформи/