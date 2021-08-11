Відставка Крищенка - це підготовка до усунення Кличка з посади голови КМДА, - нардеп Осадчук

Таку думку Осадчук висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Причини відставки Андрія Крищенка цілком очевидні і для цього не потрібно мати інсайдерської інформації. Я добре пам'ятаю роботу Крищенка ще з самого початку його призначення, коли станом на 2015 рік рівень злочинності в місті Києві був катастрофічним. Але на сьогоднішній день, настільки мені відомо, ситуація значно покращилась. Звичайно, є багато недопрацювань, але безпекова ситуація в Києві значно покращується", - сказав Осадчук.



На думку нардепа, саме через покращення роботи Нацполіції в Києві владі важко знайти якісь системні провали в роботі Крищенка. За словами Осадчука, на загальному тлі та за статистикою, робота правоохоронних органів в місті Києві виглядає зовсім непогано. Осадчук висловив думку, що основні причини звільнення Крищенка є чисто політичними.



"Причинами звільнення Крищенка є суто політичні мотиви. Ми ж знаємо і бачимо, що Банкова хоче мати тотальний контроль над правоохоронними органами. Крищенко з самого початку своєї роботи дуже плідно співпрацював із КМДА. Вони разом реалізовували безліч програм в місті Києві. Тому от така співпраця і стала основною причиною звільнення Крищенка. І я вважаю, що відставка Крищенка може стати своєрідною підготовкою до зміщення Кличка з посади голови КМДА", - додав Осадчук.

Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.

11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.