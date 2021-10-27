Відставка Мецгера: СБУ розслідує кредит "Укрексімбанку" за статтею "фінансування тероризму"
Через багатомільйонний валютний кредит, виданий державним «Укрексімбанком» прокурор Офісу генпрокурора відкрив провадження за статтею про “фінансування тероризму”
Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. В ОГП зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на розслідування журналістів, яке було оприлюднено 7 жовтня.
Журналістам вдалося з’ясувати, що «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на захопленій угрупованням «ДНР» території і сплачує податки окупаційній владі. А як гарантію повернення цих грошей банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall, за який вже понад 10 років триває боротьба у кількох юрисдикціях.
В ОГП повідомили, що 19 жовтня прокурор відкрив провадження за статтею 258-5 (частина 3) Кримінального кодексу України – це «фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки». Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.
- Також Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт.
- 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк".
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