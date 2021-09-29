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Відставка Разумкова та заміна міністрів: які питання розглянуть слуги у Трускавці

29 вересня, 2021 середа
21:40
Суспільство Слуга народу

Нардеп фракції "Слуга народу" Олексій Устенко назвав питання, які "слуги" планують розглянути під час засідання у Трускавці

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

Устенко заявив, що під час засідання у Трускавці нардепи розглядатимуть питання щодо будівництва партійних осередків, розбудови партії на місцях.

"Друге, що там буде, – це кадрові питання. Тобто, там буде звіт міністрів. І вони будуть розповідати своє бачення... Комітети будуть готувати своє враження від роботи певних міністрів", – зауважив він.

На запитання, про заміну скількох міністрів може йтися, Устенко зазначив, що "є питання по міністру оборони, …міністру екології... по пані Лазебній (міністр соціальної політики Марина Лазебна – ред.) є питання".

"Оборона, Лазебна – Мінсоцполітики, Абрамовський (Роман Абрамовський – ред.) – Мінекологія. Скоріш за все, буде і питання Малюськи (міністр юстиції Денис Малюська – ред.) порушено. Такі чотири фундаментальні, можливо, хтось ще буде п'ятий", – повідомив нардеп.

Чиитайте також: Кравчук: "Слуги" самостійно платитимуть за поїздку до Трускавця

За словами Устенка, скоріше за все, що голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не буде на з’їзді фракціх,  адже спікер є позафракційним депутатом.

"І тут незрозуміло, чи буде він присутній, чи не буде. Скоріш за все, що його не буде. Питання, так, напевно, спікера буде порушуватися", – сказав депутат і додав, що оскільки їхня фракція делегувала саме Разумкова на посаду спікера, то між ними "має бути і синергія", - заявив він.

За його словами, фракція "Слуга народу" у Трускавці визначатиметься щодо питання, чи ініціювати збір підписів за відставку Разумкова.

Також нардеп розповів, що у Трускавці учасники заходу поселяться у трьох готелях: у "Лісовій пісні", Mirotel та Rixos. Житимуть депутати у готелях, запевнив він, власним коштом.
 

  • 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.
  • Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову ще не надходило запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці.

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