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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Відставки Шойгу не буде. Він виконує роль цапа-відбувайла для Путіна, - військовий експерт Мельник
Ексклюзив

Відставки Шойгу не буде. Він виконує роль цапа-відбувайла для Путіна, - військовий експерт Мельник

9 жовтня, 2022 неділя
18:07
війна з Росією путлер шойгу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що Шойгу потрібен Путіну, щоб саме він брав на себе критику про провал на фронтах

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Наразі Шойгу потрібен Путіну. Він потрібен йому для того, щоб виконувати роль цапа-відбувайла. Оскільки вся критика, яка не долітає до Путіна, зупиняється на Шойгу. І, на мою думку, Шойгу абсолютно лояльний до Путіна. Він зобов'язаний йому всім, що має", - пояснив Мельник.

Експерт переконаний, що Шойгу піде у відставку без власної ініціативи.

"Можливо Шойгу і сам би хотів подати у відставку, проте Путін його не відпустить до тих пір, поки він виконує роль громовідводу. Тому очевидно, що Шойгу не відправлять у відставку. Скоріше за все, він сам попросить про звільнення, але тоді, коли це дозволить йому Путін", - додав він

  • 6 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що президент РФ Володимир Путін поки утримується від звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, але намагається перекласти провину за поразку у війні на нього. Наразі Путін шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції


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Росія
Володимир Путін
російська армія
Сергій Шойгу
окупанти
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