Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Наразі Шойгу потрібен Путіну. Він потрібен йому для того, щоб виконувати роль цапа-відбувайла. Оскільки вся критика, яка не долітає до Путіна, зупиняється на Шойгу. І, на мою думку, Шойгу абсолютно лояльний до Путіна. Він зобов'язаний йому всім, що має", - пояснив Мельник.

Експерт переконаний, що Шойгу піде у відставку без власної ініціативи.

"Можливо Шойгу і сам би хотів подати у відставку, проте Путін його не відпустить до тих пір, поки він виконує роль громовідводу. Тому очевидно, що Шойгу не відправлять у відставку. Скоріше за все, він сам попросить про звільнення, але тоді, коли це дозволить йому Путін", - додав він

6 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що президент РФ Володимир Путін поки утримується від звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, але намагається перекласти провину за поразку у війні на нього. Наразі Путін шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції



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