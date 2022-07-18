Відсторонення Венедіктової та усунення Баканова дають монопольну владу над правоохоронною системою одній людині, і це не президент, - Шабунін
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, переконаний, що реальною причиною відсторонення Венедіктової та усунення Баканова є віддання правоохоронного органу і СБУ в руки Олега Татарова
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Віталій Шабунін зазначив, що причини, озвученні президентом про відсторонення Венедіктової та усунення Баканова, не є основними, бо до ДБР і до нацполіції більше питань.
"При цьому Баканова та Венедіктову викидають, тому що нацполіція і ДБР вже у руках Олега Татарова, а СБУ та ОГП ще не були, тепер будуть. Бо ті, хто починають виконувати обов'язки й у першому, і у другому випадку – це очевидно люди з його кола, з ним пов'язані й гуляли у нього на дні народженні, святкуючи "вбивство" кримінального впровадження проти Татарова", - пояснив голова правління Центру протидії корупції.
Шабунін підкреслив, що реальною причиною є віддання правоохоронного органу і СБУ у руки Олега Татарова.
"І тепер це монопольна влада над правоохоронною системою однієї людини і , як ви розумієте, це не президент. Якщо ми говоримо про дух конституції, то це прямо заперечує її духу. Я вам скажу, що такого не було, навіть, за часів Януковича, бо тоді різні групи впливали на різні правоохоронні органи, хоча вони всі були під Януковичем, але то були різні групи. А тепер ми маємо повну монополію однієї групи над всією правоохоронною і частини судової систем. І оце вже - геть зла історія", - наголосив Віталій Шабунін.
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