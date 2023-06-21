Про це інформує пресслужба.

"Зміни - це невіддільна частина нашого життя. Кожна зміна має свій відтінок, свій колір, свою енергію, яка впливає на наше сприйняття світу. Як мозаїка зі шматочків скла різних відтінків, оповідь про життя у час змін складається з унікальних моментів, побачених очима сотень людей. З цього опису по крихтах збиратиметься уявлення людей майбутнього про те, як ми жили й відчували", - зазначає команда.

Цей проєкт для учнів 8-11 класів, які створюють твори з ілюстраціями чи малюнками, керуючись нестандартними підходами. Проєкт спрямований зафіксувати переживання підлітків, які зазнають не тільки власних внутрішніх конфліктів та пошуків, а й війни.

Українські діти міркували про зміни, як про джерело життєвого досвіду, значення виявлення різних аспектів змін: від позитивних до негативних, підготовкою до змін і чи можливо це взагалі.

Учениця дев'ятого класу Ірина Бабчук написала вірш "Мамо":

Мамо, а я прокинуся завтра?

Мамо, а чи загояться колись мої рани?

Мамо...

Чи будеш ти знову мене не до школи так будити рано?

Чи на якусь міну я завтра не стану?

Я боюся, мамо.

Боюся, що мене не стане.

Боюся, що чужих військових вдома застану.

Боюся, що тебе поранить.

Тримаюся, щоб і тебе тримати.

Пам’ятаю, і не дам іншим,

Про наше забувати.

Катерина Бавровська, учениця 8 класу, поділилася витвором живопису "Тривога".

"Кольори змін" - саме таку назву має новела десятикласника Ярослава Кузьменка.

"Зелений.Червоний.Чорний.Три кольори, що символізують наше життя, його ключові елементи.Життя наповнюється, забарвлюється саме цими кольорами, та отримує свій відтінок, який можна відчути при зустрічі з людьми.Цей відтінок надають Зміни", - написав хлопець.

Цього року організатори продовжили приймати твори без оцінок журі. Роботи, які пройшли технічний відбір, опубліковані на сайті Книжкового Арсеналу.

Також на Книжковому Арсеналі чекатиме секція книг про російсько-українську війну. Видання про досвід ветеранів можна буде купити в лівому крилі першого поверху Мистецького арсеналу протягом усього фестивалю.

Фестиваль відбудеться на звичній локації вул. Лаврська, 10-12, місто Київ.

Вартість повного квитка на день - 100 грн; сімейного та абонемента - 300 грн.

Право на безплатний вхід мають діти до 12 років, пенсіонери, діти чи дорослі з інвалідністю та один супровідний, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та військовослужбовці, сім'ї загиблих учасників та ветеранів війни 2013-2023 рр., а також працівники музеїв та власники членських карток CIMAM, ICOM - за наявності відповідних посвідчень.

Довідково. Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" - щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.