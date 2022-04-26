Відтягнути ЗСУ з Миколаївщини, відволікти світ від Маріуполя: центр при РНБО назвав цілі провокацій РФ у Придністров'ї

Про це повідомили у telegram.



"Провокації РФ в Придністров'ї здійснені ФСБ РФ з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ВСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області",- йдеться у повідомленні.



Другою причиною провокацій називають "оправдання своїх дій в Україні".



"Скинувши обстріли в Тирасполі на ВСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдатів", - додають у Центрі.



Ще однією причиною вважають, що так хочуть відвернути уваги від Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили.А таким чином РФ "замітає сліди" своїх військових злочинів.



Повідомляють, якщо Придністров'я послідує білоруському сценарію, то забезпечить підтримку Росії без вступу в активну фазу війни.

25 квітня у "столиці" невизнаного Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи. Місцевий телеканал ТСВ Придністров'я повідомляв, що постріли було зроблено з гранатометів. Травмованих не було.