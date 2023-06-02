Відверту наготу "Ідола" чи моторошну стихію "Тих днів": що подивитися на вихідних

Як там писав Льюїс Керрол в хрестоматійній "Алісі в країні чудес"? "- Чого ти хочеш? – Я хочу вбити час.– Час дуже не любить, коли його вбивають". Щоби надати сенсу тій вільній годині-другій, яка на вихідні з'являється у багатьох, "Еспресо" традиційно пропонує підбірку кіно для уїкенду.

"Татусів уїкенд"

У кінотеатрах з 1 червня

Американська кінокомедія від режисерки Лори Террузо за сценарієм популярного в США стендап-коміка Себастьяна Маніскалько та Остіна Ерла. В основі сюжету розповідь про життя Маніскалько (який у стрічці зіграв самого себе) та його стосунки з батьком, якого зіграв дворазовий володар премії "Оскар" Роберт де Ніро. Можливо, ця автобіографічна стрічка і не стоятиме у черзі за якимись високими нагородами, але однозначно подарує Себастьяну Маніскалько нових прихильників не тільки на теренах США. Ну й акторська гра 79-річного Роберта де Ніро, який цього року усьоме став татом (для донечки, яку народила йому молодша від нього на 34 роки тренерка з бойових мистецтв) приваблива, як завше.

Отже, за сюжетом — Себастьян походить з родини емігрантів і проживає власне життя постійно озираючись на те, що думає його батько Сальво. Себастьян планує зробити пропозицію своїй дівчині-американці Еллі (Леслі Бібб), батьки якої запрошують пару до себе в гості на вихідні. Сальво вважає, що було б добре, якби він теж поїхав разом із сином. Але проблема в тому, що старий має власну думку щодо будь-якої події та ніколи не соромиться її висловлювати. Відтак починає здаватися, що люди різних культур та різного віку ніколи й нізащо не зможуть знайти спільної мови.

"Інфлюенсер"

У кінотеатрах з 1 червня

Детективний трилер та фільм жахів "Інфлюенсер", відзнятий режисером Кертісом Девідом Гардером (який водночас долучився до написання сценарію фільму) - стрічка, яка успішно руйнує чимало очікувань, що висуваються до трилерів такого плану. Фільм не просто вражає та лоскоче нерви, він також досліджує тему залежності сучасників від соцмереж і ті ризики, які ці соцмережі можуть нести. А оскільки виконавиці головних ролей намагалися зрозуміти своїх персонажів, а не зробити з них кліше, як часто буває у фільмах такого роду, то стрічка набула особливої глибини й — жахаючи — реально захоплює.

"Медісон увесь свій час присвячує веденню блогу в інстаграмі, — анонсують фільм. - Вона детально фіксує кожен свій крок, майстерно вплітаючи в веселі історії з життя інформацію про той чи інший продукт від спонсорів. Медісон приїхала у двотижневу відпустку до Таїланду. Подорож планували удвох із хлопцем, але він в останній момент відмовився їхати. Посеред найкрасивіших місць на планеті та у юрбі галасливих туристів дівчина почувається вкрай самотньою. Випадкове знайомство з іншою мандрівницею (Кассандра Нод) вихоплює її зі звичного життя, у якому не відбувається нічого, окрім записів сторіз. Нова подруга фонтанує енергією та готова показати їй багато цікавого. Разом дівчата вирушають на віддалений острів. Але чи все так просто?

У головних ролях: Сара Кеннінґ, Емілі Теннант, Кассандра Нод, Рорі Дж. Сапер, Джастін Семс

"Ті дні"

З 1 червня на Netflix

Документальний японський серіал про трагічні події, що відбулися в Японії 11-го березня 2011-го коли землетрус магнітудою 9,0 і цунамі призвели до аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1"року - наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Властиво, через Великий тохокуський землетрус понад 18 000 осіб загинули, а майже півмільйона втратили житло і вимушені були шукати притулку в інших місцях. Розповідь у серіалі відбувається з позиції співробітників Токійської енергетичної компанії, працівників АЕС "Фукусіма-1", а також чиновників.

"Для когось винуватці, для інших — герої, — анонсують кінорозповідь на Netflix. - Коли трапляється ядерна катастрофа, працівники АЕС "Фукусіма-1" стикаються зі смертельно небезпечною невидимою загрозою.

У ролях: Кодзі Якусо,Ютака Такеноуті, Фумійо Когіната

"Ідол"

З 4 червня на НBО

Американський драматичний телесеріал, який створив режисер Сем Левінсон з The Weeknd та Лілі-Роуз Депп у головних ролях, через свою скандальність опинився серед найочікуваніших серіалів цього року. Попри те, що його світова премʼєра (показали перших дві серії) відбулася ось зараз - 22 травня — на Каннському кінофестивалі і публіка хвилин зо п'ять дарувала його творцям гучні оплески, критики Голлівуду цей серіал буквально розгромили не останнім чином за украй відверті і грубі сексуальні сцени. А можливо, ще й тому, що він порушує чимало непростих тем сучасної попкультури — ціну славу, вартість жіночого тіла, щирість взаємин у світі шоубізнесу, проблему аб'юзивних стосунків тощо -, які для Голлівуду теж актуальні. Однак така реакція критики тільки провокує зацікавлення. І зі знаком "+" а чи "-" про цей серіал говоритимуть, отже кажемо і ми.

Як анонсують творці "Ідола", серіал розповідає історію молодої співачки Джоселін, яка потрапляє в "складні стосунки" з менеджером нічного клубу Теодросом (The Weeknd). Але насправді усе глобальніше, відвертіше, цікавіше.

"Людина-павук: Крізь Всесвіт"

У кінотеатрах з 1 червня

Попри те, що про анімацію ми говоримо трохи рідше, не зауважити довгоочікуваний анімаційний фільм "Людина-павук: Крізь Всесвіт" за коміксами Marvel, що став продовженням оскароносного хіта 2018 року "Людина-павук: Навколо всесвіту", просто не маємо права. Тим більше, що він уже отримав захоплені відгуки не тільки пересічних глядачів, а й вибагливих критиків. Та й Людина-павук — один із найпопулярніших героїв коміксів у світі.

Як інформують в мережі кінотеатрів, про майбутній проєкт оголосили ще у 2019 році, а вже за рік почалися основні роботи. Режисери Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон особливу увагу приділили розробці шести окремих стилів для кожного із всесвітів, до якого потрапляють персонажі. Спеціально для цього були залучені різні художники, кожен з яких втілив своє бачення. Відомо, що ведеться робота над третьою частиною франшизи. Можливо, вона складатиметься із двох окремих анімаційних фільмів. Наступний мультфільм із серії буде спін-оффом, має об’єднати усіх жіночих персонажів

Отже "Неочікувано до Майлза Моралеза повертається його найкраща подруга та кохана Гвен Стейсі. На них покладено відповідальну місію – врятувати усіх людей-павуків від таємничого злодія. Подорожуючи мультивсесвітом, Майлз та Гвен зустрічають безліч нових людей-павуків. Деякі з них навіть об’єдналися у спільноту, аби ефективніше протидіяти ворогу.

У головних ролях: Оскар Айзек, Шамеік Мур, Гейлі Стайнфілд, Джейк Джонсон, Ісса Рей, Луна Лорен Велес, Джейсон Шварцман.