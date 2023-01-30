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Відвів літак від селища: у бою загинув кавалер орденів Хмельницького майор Данило Мурашко

30 січня, 2023 понедiлок
23:57
війна з Росією

Під час бойового завдання загинув командир авіаційної ланки Данило Мурашко - льотчик помер, намагаючись відвести літак від житлових будівель селища Шабельківка

Про це повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

27 січня Мурашко був підбитий ворожим винищувачем. Зазначається, що не зважаючи на малу висоту польоту, побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. Через це втратив висоту і не зміг безпечно катапультуватися, через що і загинув.

Посмертно отримав звання Героя України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

"30 січня ми провели в останній політ відданого сина України та одного з кращих офіцерів нашої бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Мурашко Данила Геннадійовича. З першого дня повномасштабної збройної агресії РФ офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння Українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців нашої частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника. Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

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ЗСУ
ЗСУ загиблі
Герої України
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