Відзавтра білорусів навчатимуть, як поводитися під час повітряних тривог
З понеділка, 27 лютого, білорусів навчатимуть, як поводитися під час повітряних тривог
Про це повідомило МНС Білорусі.
Відомо зокрема, що акція пройде у 2 етапи: на першому, з 27 лютого до 10 березня, увагу працівників МНС буде приділено закладам освіти. Рятувальники проводитимуть навчальні заходи з дітьми, батьками та педагогами.
Зазначається, що другий етап, з 14 до 18 березня, буде націлений на мешканців гуртожитків, трудові колективи, а також відвідувачів місць масового перебування людей.
Також відомо, що в рамках акції в етері радіостанцій відбудуться вікторини, на телебаченні, у соціальних мережах і месенджерах транслюватимуться тематичні відеоролики МНС.
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