Відзавтра білорусів навчатимуть, як поводитися під час повітряних тривог

Про це повідомило МНС Білорусі.

Відомо зокрема, що акція пройде у 2 етапи: на першому, з 27 лютого до 10 березня, увагу працівників МНС буде приділено закладам освіти. Рятувальники проводитимуть навчальні заходи з дітьми, батьками та педагогами.

Зазначається, що другий етап, з 14 до 18 березня, буде націлений на мешканців гуртожитків, трудові колективи, а також відвідувачів місць масового перебування людей.

Також відомо, що в рамках акції в етері радіостанцій відбудуться вікторини, на телебаченні, у соціальних мережах і месенджерах транслюватимуться тематичні відеоролики МНС.