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Вигоди та можливості оренди авто для корпоративних клієнтів від BLS

28 серпня, 2023 понедiлок
16:24
Суспільство

Оренда авто для корпоративних клієнтів – це зручна та вигідна послуга, яка допомога у потрібний час доби мати автомобіль з урахуванням власних потреб по функціональності, потужності, зовнішньому вигляду та іншим характеристикам

Співробітництво з компаніями з оренди транспортних засобів – гарне рішення, яке дозволяє за доступними цінами оформити послугу прокату на один чи декілька машин.  Це лише частина переваг, які надає оренда транспортних засобів для бізнесу.      

У чому переваги оренди для корпоративних клієнтів?

Така послуга, як прокат автомобілів, має численні переваги для корпоративних клієнтів. Їх варто враховувати при прийнятті рішення про використання сервісу BLS. Серед головних:

  1. Економія фінансових ресурсів. Оренда автомобіля дозволяє уникнути значних витрат, пов'язаних з купівлею нового авто, таких як початковий внесок, платежі за кредит, страховка, податки та інші.
  2. Постійно оновлюваний автопарк. Оренда дозволяє корпораціям оперативно модернізувати автопарк з урахуванням потреб, замінюючи старі автомобілі на нові моделі без необхідності продажу або обміну.
  3. Гнучкість і масштабованість. Компанії можуть адаптувати розмір автопарку залежно від потреб та змін у бізнес-плані. Це особливо актуально в умовах зростання або спаду діяльності.
  4. Мінімізація адміністративних та побутових завдань. Орендодавці зазвичай беруть на себе обов'язки з технічного обслуговування, ремонту, страхування та обслуговування автомобілів, що знімає частину адміністративного навантаження з корпоративних клієнтів.
  5. Оптимізація податкових зобов'язань. В деяких юрисдикціях витрати на оренду автомобілів можуть бути віднесені на відрахування при обчисленні податків, що може сприяти зниженню податкового тягаря компанії.
  6. Спеціалізований автопарк. Для конкретних корпоративних потреб можна вибирати особливий транспорт, який відповідають вимогам і характеру бізнесу.
  7. Сервіс та підтримка 24/7. Орендна компанія надає круглодобову підтримку технічної допомоги, яка забезпечує оперативну реакцію на можливі неполадки або аварії.
  8. Менше ризику втрати вартості. Оскільки компанія не є власником автомобілів, їй не потрібно турбуватися про знецінення вартості авто з часом.
  9. Оновлені технології та безпека. Орендодавець постійно оновлюють свій автопарк за новими технологіями безпеки та іншими інноваціями, що дозволяє корпораціям використовувати сучасні та надійні автомобілі.
  10. Зосередження на бізнес-завданнях. Оренда автомобілів допомагає зосередитися на основних діяльностях компанії, замість витрачання часу та ресурсів на управління, ремонт, догляд за автопарком.

Враховуючи ці переваги, багато корпорацій вибирають оренду автомобілів як стратегічний підхід до вирішення питань, пов'язаних з транспортом.

Чому саме BLS?

У компанії BLS пропонується вигідна оренда авто для юридичних осіб. Клієнт отримує широкий вибір транспортних засобів відомих марок – Hyundai, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Smart, BMW, Tesla та інших, відсутність необхідності у внеску, а узяти авто можна на любий термін від 1 дня.

Співробітництво з BLS дозволяє розраховувати на індивідуальне утвердження цінової політики, аналіз та аудіт потреб бізнесу у транспорті з підбором авто.

При наявності будь-яких питань або складнощів раціонально звернутися до оператору за допомогою телефону або ж в онлайн-режимі, що дозволить отримати консультацію або допомогу у оформленні замовлення.

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