Виграє той, хто вже нині перетне Кримський міст, — Чубаров закликав росіян їхати з окупованого півострова
Глава Меджлісу кримськотатарського народу закликав росіян не гаяти часу і виїжджати з окупованого українського Криму
Про це Рефат Чубаров написав у Telegram.
"Вибухи на російській авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, – "перший дзвінок" росіянам, які незаконно перебувають в АРК, щоби негайно залишити півострів, — вважає глава Меджлісу.
"Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму", – написав Чубаров.
"Знайте, ваше перебування в окупованому Криму незаконне і злочинне. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" – додав Чубаров.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
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