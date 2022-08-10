Про це Рефат Чубаров написав у Telegram.

"Вибухи на російській авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, – "перший дзвінок" росіянам, які незаконно перебувають в АРК, щоби негайно залишити півострів, — вважає глава Меджлісу.

"Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму", – написав Чубаров.

"Знайте, ваше перебування в окупованому Криму незаконне і злочинне. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" – додав Чубаров.