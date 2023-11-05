Вигукували проросійські гасла: у Німеччині група росіян напала на українців

Про це пишуть Tagesschau та Bild.

Зазначається, що напад стався ввечері вівторка, 31 жовтня, в районі Бюргервайде. Четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку біля головного вокзалу, коли до них підійшла група росіян із вигуками "Свободу Росії".

Російські підлітки спровокували бійку, під час якої 16-річний росіянин вдарив одного з українців по голові пістолетом. Після побиття зловмисники викрали у жертви годинник і навушники та втекли.

Хлопець з України отримав легкі тілесні ушкодження, згодом йому надали амбулаторну допомогу.

Поліції вдалося затримати 16-річного підлітка та передати його законним опікунам. Зараз правоохоронці шукають свідків події.