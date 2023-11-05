Вигукували проросійські гасла: у Німеччині група росіян напала на українців
У німецькому місті Бремен група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців. Поліція затримала одного підозрюваного
Про це пишуть Tagesschau та Bild.
Зазначається, що напад стався ввечері вівторка, 31 жовтня, в районі Бюргервайде. Четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку біля головного вокзалу, коли до них підійшла група росіян із вигуками "Свободу Росії".
Російські підлітки спровокували бійку, під час якої 16-річний росіянин вдарив одного з українців по голові пістолетом. Після побиття зловмисники викрали у жертви годинник і навушники та втекли.
Хлопець з України отримав легкі тілесні ушкодження, згодом йому надали амбулаторну допомогу.
Поліції вдалося затримати 16-річного підлітка та передати його законним опікунам. Зараз правоохоронці шукають свідків події.
- У вересні подібний інцидент стався в Единбурзі. Поліція Шотландії стверджувала, що напад на трьох українських підлітків-біженців з України мав расовий характер, і оголосила розшук нападників.
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