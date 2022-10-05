Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

"Зважаючи на трагічні події 30 вересня та систематичне порушення правил ведення війни стороною ворога прийнято рішення про призупинення виїзду гуманітарних колон на тимчасово окуповану територію", - пише пресслужба.

Повідомляється, що заборона триватиме до завершення процесуальних заходів на місці події, а також "вжиття необхідних заходів безпеки для унеможливлення скупчення громадян та автотранспорту під час формування колон".

Крім того, забороняється проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів в районі пропускного пункту та місця формування гуманітарних колон.

Нагадаємо: РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Напередодні загарбники також атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.

4 жовтня голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти намагаються встановити "кордон" поблизу Василівки на окупованій території Запорізької області.

Тоді ж за добу російські загарбники зруйнували 26 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів.

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