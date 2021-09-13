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Вихідні з літньою погодою скінчилися, - Наталка Діденко попередила про дощі й тумани

13 вересня, 2021 понедiлок
18:40
Суспільство Наталка Діденко

В Україну 14 вересня прийдуть атмосферні фронти, які принесуть тумани й дощі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Вихідні з літньою погодою скінчилися - пора за роботу. Не лише нам, людям, а й атмосфері", - повідомила вона.

Завтра, у вівторок, Україну перетинатимуть атмосферні фронти. З фронтами, зазвичай, пов‘язані дощі. Будуть вони й завтра, проте в основному на Заході України.

Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме.

Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі.

Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях - адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18°C…+22°C.

На решті території України побуде літня погода, +20°C…+25°C.

"Не забувайте про тумани, їхня оманлива ранкова краса з видимість 300-500 метрів хай не відволікає вас, дорогі водії, від дороги", - наголосила пані Діденко.

У Києві вівторок очікується досить комфортним. Хоча й столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого суттєвого він не дасть, максимум - збільшення вологої хмарності.

Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря - максимально в Києві завтра близько +22°C.

Синоптик додала, що значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, у суботу-неділю будемо трястися, особливо в помешканнях, від +13°C…+16°C.

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