Викладали іноземцям російською: у двох медичних університетах України порушили мовний закон

Про це йдеться на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.



"Зміст зафіксованих порушень полягає в тому, що у 2020 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання у цих двох університетах проводився на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою, а відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу", - сказав Кремінь.



Зазначається, що Запорізький державний медуніверситет у 2020 році здійснив набір на навчання за спеціальністю 226 "Фармація" з викладанням навчальних дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії, а Одеський національний медуніверситет здійснив набір на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою 78 осіб - громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини.



Крім того, як зазначено в листах цих ВНЗ, у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено.



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