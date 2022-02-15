Викладали іноземцям російською: у двох медичних університетах України порушили мовний закон
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про порушення мовного закону Запорізьким державним та Одеським національним медичними університетами
Про це йдеться на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.
"Зміст зафіксованих порушень полягає в тому, що у 2020 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання у цих двох університетах проводився на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою, а відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу", - сказав Кремінь.
Зазначається, що Запорізький державний медуніверситет у 2020 році здійснив набір на навчання за спеціальністю 226 "Фармація" з викладанням навчальних дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії, а Одеський національний медуніверситет здійснив набір на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою 78 осіб - громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини.
Крім того, як зазначено в листах цих ВНЗ, у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено.
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