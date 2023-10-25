"Викорінити політичний вплив та корупцію": Мін'юст оголосив про створення центру незалежних судових експертиз
Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував створення Науково-дослідного центру незалежних експертиз у 2024 році - експертну установу з вбудованими гарантіями незалежності
Про це він написав у Facebook.
"Судовий експерт – ключова фігура будь-якого кримінального провадження, незаконні дії якого можуть поламати будь-яку обґрунтовану справу або навпаки, дати процесуальну перспективу безнадійній і безпідставній. Ризики корупції або політичного впливу на судову експертизу мають бути викорінені. Ми запускаємо пілот – експертну установу з вбудованими гарантіями незалежності", - зазначив Малюська.
За його словами, ключові питання діяльності установи вирішуватиме наглядова рада, у якій сформувати більшість запропонують міжнародним організаціям.
Керівник установи обиратиметься наглядовою радою, співробітники матимуть високі заробітні плати, будуть періодичні перевірки доброчесності керівництва та експертів (включно з поліграфом).
Міністр додав, що вплив Мінʼюсту на діяльність експертної установи буде максимально обмежено, а фокус установи буде на резонансних злочинах, де високі ризики незаконного впливу на експерта.
"Якщо модель працюватиме ефективно – поширимо практику на інші установи. Розпорядження КМУ про створення Науково-дослідного центру незалежних експертиз є. Детальна концепція пілоту, дорожня карта та приміщення – теж. До кінця року готуємо зміни у нормативку, у наступному – створюємо наглядову раду, закуповуємо обладнання, наймаємо персонал", - підкреслив голова Мін'юсту.
На думку Малюська, це одна з найважливіших реформ у короткостроковому періоді.
- У червні Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів власників VS Energy, російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна, до держави.
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