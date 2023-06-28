Про це інформує директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Чиновниця назвала справу "головною санкційною битвою".

"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у виді стягнення активів до Олександра Бабакова, Євгена Гінера, Михайла Воєводіна та інших осіб, які є пов’язаними із зазначеною трійкою та по суті виконують роль номіналів", – написала очільниця.

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Повідомляється, що в Україні росіяни володіють корпоративними правами:

8 обленерго;

6 готелів – мережа Premier Hotels & Resorts;

2 металургійних заводів зокрема, Дніпроспецсталь у Запоріжжі;

2 ТЦ у Києві – Метроград та Метрополіс;

ще 31 юридичних осіб;

близько 2,5 млн доларів.

Що відомо про VS Energy

Група VS Energy має прихованих власників з Росії: Михайло Воєводін, який має кримінальне минуле, колишній глава ФК "ЦСКА" Євген Гінер і депутат держдуми РФ Олександр Бабаков.

14 травня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводили слідчі дії щодо діяльності в Україні російської злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

16 листопада суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.

Ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє наближених до Кремля громадян РФ впливають на запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" - великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні - "Premier Hotels & Resorts", серед яких п’ятизіркові "Прем’єр палац" у Києві та "Прем’єр готель" в Одесі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову - цивільну дружину Михайла Воєводіна.

Окрім того, відповідно до даних НБУ, на 1 січня 2022 року громадянину РФ Євгену Гінеру належало 88,9% акцій Першого інвестиційного банку.

24 листопада Служба безпеки України проводила обшук у VS Energy, яка має акції 5 обленерго, що підконтрольні російській організації "Лужники".

У грудні 2022 року Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, якими володіє група VS Energy.

Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на VS Energy International NV та інших юридичних та фізичних осіб у травні 2023 року. До списку санкцій також потрапили родинні члени Гінера і Бабакова: Вадим Гінер, Ольга Бабакова-Ле Брен і Ірина Бабакова.