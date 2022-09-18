Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Можуть бути використані комплекси "Іскандер". Це буде уже війна зовсім іншого формату. Це вже буде використання п'ятої статті НАТО, навіть якщо удар буде саме по території України. Так чи інакше, використання тактичної ядерної зброї буде стосуватися і країн НАТО. В Росії це також дуже добре розуміють", - розповів він.