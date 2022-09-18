Використання Росією тактичної ядерної зброї в Україні розцінять як напад на НАТО, - військовий експерт Коваленко
Використання Росією тактичної ядерної зброї в Україні змінить формат війни, вона також стосуватиметься і країн НАТО
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Можуть бути використані комплекси "Іскандер". Це буде уже війна зовсім іншого формату. Це вже буде використання п'ятої статті НАТО, навіть якщо удар буде саме по території України. Так чи інакше, використання тактичної ядерної зброї буде стосуватися і країн НАТО. В Росії це також дуже добре розуміють", - розповів він.
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