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Головна Війна з Росією "Використовуємо час оптимально": Міллі пояснив відсутність рішення про надання винищувачів і назвав "найважливіше завдання"
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"Використовуємо час оптимально": Міллі пояснив відсутність рішення про надання винищувачів і назвав "найважливіше завдання"

21 квітня, 2023 п'ятниця
18:54
Війна з Росією Генерал Марк Міллі

Найважливіше військове завдання нині - потужні системи ППО для того, щоб українці контролювали свій повітряний простір, питання винищувачів потребує більше часу

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн групи "Раймштайн", яку транслював Еспресо.

"Щодо питання винищувачів F-16 та інших техніки. Найперше - це питання політики, яке приймає наше політичне керівництво. Ми говоримо про контроль над повітряним простором. Це один із варіантів для цього контролю. Ми зараз робимо ставку на потужні системи ППО та ПРО, аби запобігти атакам Росії", - сказав він.

За словами Міллі, найбільше потерпають окуповані чи нещодавно звільнені території.

"Росія уже зараз обережно почала себе вести з ракетами, бо розуміє, що є великий шанс, що системи ППО в Україні активно працюють. В них не виходить вражати цілі. Це найважливіше військове завдання нині - потужні системи ППО для того, щоб українці контролювали свій повітряний простір. Для винищувачів потрібні потужні навчання для пілотів і тому ми зараз використовуємо час оптимально та робимо фокус саме на ППО", - підсумував генерал.

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