Використовується для кібератак: Держспецзв'язку попередила про фішинговий сайт, який імітує сайт Офісу президента

Про це пресслужба Держспецзв'язку повідомила у Facebook.



"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про фішинговий сайт, який імітує вебсайт Офіційного інтернет-представництва президента України", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що фішинговий сайт використовується для проведення кібератак та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.



За інформацією відомства, потенційні жертви отримують фішингові листи з посиланням на фішинговий вебсайт, який містить посилання на список вакантних посад під назвою "Повний список високооплачуваних посад". Після переходу за посиланням на комп'ютер користувача завантажується файл відкриття якого запускає завантаження вірусу, збирання інформації про конфігурацію комп'ютера та даних користувача.



У пресслужбі додали, що у разі отримання такого листа із посиланням на фішинговий сайт а, особливо, якщо цей файл було завантажено і відкрито, потрібно негайно перевірити факт наявності зазначених в індикаторах компрометації файлів на комп'ютері та видалити їх.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb