Про це повідомила пресслужба поліції.

Зловмисники – 24-річний мешканець Харківської області та його 26-річна спільниця. Вони надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх купити ліки за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість ліків фігуранти продавали дієтичну добавку.

"Для цього чоловік створив та адміністрував кілька інтернет-ресурсів із продажу товару. Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію з продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми МОЗ за зниженими цінами. При цьому експлуатувалося змінене зображення керівника виконавчого органу з "лікарським засобом", – розповіли в поліції.

Там зазначили, що цільовою авдиторією були літні люди та малозахищені верстви населення.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 50 тис. коробок із дієтичними добавками, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували для злочинної діяльності.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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