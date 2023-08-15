Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
Кіберполіція припинила діяльність шахраїв, які розповсюджували в Україні рекламу фейкових ліків із зображенням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка
Про це повідомила пресслужба поліції.
Зловмисники – 24-річний мешканець Харківської області та його 26-річна спільниця. Вони надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх купити ліки за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість ліків фігуранти продавали дієтичну добавку.
"Для цього чоловік створив та адміністрував кілька інтернет-ресурсів із продажу товару. Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію з продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми МОЗ за зниженими цінами. При цьому експлуатувалося змінене зображення керівника виконавчого органу з "лікарським засобом", – розповіли в поліції.
Там зазначили, що цільовою авдиторією були літні люди та малозахищені верстви населення.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 50 тис. коробок із дієтичними добавками, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували для злочинної діяльності.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Читайте також: Допомога від міжнародних організацій. Як не стати жертвою шахраїв
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.75
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе