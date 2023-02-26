Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"І ще одне. Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.

Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей", - сказав глава держави.