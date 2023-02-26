Викрадення дітей, спорт, найманці. Зеленський підписав три укази для реалізації санкцій РНБО
У неділю, 26 лютого, Володимир Зеленський підписав три укази для реалізації санкцій РНБО. Вони стосуються росіян, причетних до викрадення українських дітей, представників спорту та тих, хто тримає структури з найманцями у РФ
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"І ще одне. Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.
Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей", - сказав глава держави.
- Рада Європи запровадила санкції щодо 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з російською ПВК Вагнера, за порушення прав людини в країнах, де діє компанія.
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