Викрали речі та готівку на понад 1 млн: в Іспанії затримали групу людей, які грабували українських біженців

Про це інформує The Local із посиланням на заяву іспанської поліції.

У заяві зазначили, що 10 підозрюваних "спеціалізуються на цьому типу жертв". Причиною є те, що біженці зазвичай привозять із собою всі свої заощадження та цінні речі.

Поліція пише, що зловмисники вдерлися до семи будинків біженців з України у східних провінціях Аліканте та Мурсія, що на середземноморському узбережжі Іспанії. Правоохоронці повернули викрадені речі та майно на суму 1,25 млн євро. Серед них була колекція марок на суму близько пів мільйона євро, а також ювелірні вироби та комп'ютери.

Імовірно, зловмисники встановлювали трекери на транспортних засобах жертв. Їх використовували для того, щоб вивчити розпорядок дня постраждалих та визначити, коли їх немає вдома.

У межах розслідування правоохоронці заарештували трьох росіян і сімох українців. Поліція не виключає виявлення нових жертв і нових арештів.

Видання зазначає, що Іспанія прийняла в себе 160 тис. українських біженців.