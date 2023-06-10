Віктора Медведчука позбавили статусу академіка правничих наук
Колишнього нардепа від ОПЗЖ, підозрюваного в держзраді кума Путіна, Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук
Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти й науки Юлія Гришина
"Щойно на загальних зборах Національної академії правових наук України було прийнято рішення про позбавлення статусу чинного члена (академіка) Віктора Медведчука. Викорінюємо з України все, що пов'язане з рашистами!", - йдеться у повідомленні.
Видання ZN.UA, з посиланням на джерела у керівництві академії, пише, що рішення про виключення Медведчука зі складу академії підтримали всі 37 присутніх інших академіків. Члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні за статутом установи. На зборах затвердили результати цього таємного голосування – 159 "за".
Під час засідання порушували й питання позбавлення звання академіка міністра освіти й науки часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника. Однак на засіданні заявили, що він виключений зі складу Національної академії правових наук з 2017 року, попри відсутність офіційного повідомлення. Як зазначили джерела, питання його статусу дійсного члена з'ясовується.
- Нагадаємо, у січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
- 24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.
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