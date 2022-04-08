Про це йдеться у заяві Кіноакадемії, яку цитує CNN.



"Рада вирішила, що протягом 10 років, починаючи з 8 квітня 2022 року, містеру Сміту не буде дозволено відвідувати будь-які заходи або програми Академії особисто чи віртуально, включаючи, але не обмежуючись, церемонію вручення нагород Академії". Про це в п'ятницю заявили президент Академії Девід Рубін і генеральний директор Дон Хадсон.



Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради керуючих, яке відбулося напередодні в Лос-Анджелесі. Зустріч, спочатку запланована на 18 квітня, була прискорена після того, як минулого тижня Сміт оголосив про свою відставку з Академії.

У відповідь Сміт оприлюднив швидку, стислу заяву про свою заборону на вручення премії «Оскар» на наступне десятиліття.



"Я приймаю і поважаю рішення Академії", - сказав актор у заяві CNN.



Нагадаємо, під час вручення Оскара-2022 у прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив свого колегу Кріса Рока. Це було відповіддю на недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт.