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Віллу Сміту заборонили відвідувати церемонії "Оскара" наступні 10 років
Вілл Сміт не буде допущений до церемонії вручення премії "Оскар" протягом наступних 10 років через те, що він вдарив коміка Кріса Рока на сцені під час цьогорічного відзначення переможців
Про це йдеться у заяві Кіноакадемії, яку цитує CNN.
"Рада вирішила, що протягом 10 років, починаючи з 8 квітня 2022 року, містеру Сміту не буде дозволено відвідувати будь-які заходи або програми Академії особисто чи віртуально, включаючи, але не обмежуючись, церемонію вручення нагород Академії". Про це в п'ятницю заявили президент Академії Девід Рубін і генеральний директор Дон Хадсон.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради керуючих, яке відбулося напередодні в Лос-Анджелесі. Зустріч, спочатку запланована на 18 квітня, була прискорена після того, як минулого тижня Сміт оголосив про свою відставку з Академії.
У відповідь Сміт оприлюднив швидку, стислу заяву про свою заборону на вручення премії «Оскар» на наступне десятиліття.
"Я приймаю і поважаю рішення Академії", - сказав актор у заяві CNN.
Нагадаємо, під час вручення Оскара-2022 у прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив свого колегу Кріса Рока. Це було відповіддю на недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт.
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