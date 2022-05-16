Вилучатимуть "за замовчуванням": Швейцарія спростить донорство органів
Громадяни Швейцарії на референдумі підтримали законопроєкт, який дозволить вилучення органів для донорства "за замовчуванням"
Про повідомляє ЄП із посиланням на Swissinfo.
На референдумі ініціативу підтримало 60,2% громадян. Явка склала 39,7%, але референдум визнали таким, що відбувся.
Підтримка на референдумі означає, що для вступу в силу законопроєкт не потребує додаткових голосувань.
Це означає, що усі жителі Швейцарії є потенційними донорами, окрім тих, хто за життя не заборонив вилучення органів.
Зараз для трансплантації органу померлої людини була потрібна його згода за життя або згода родичів.
Це підвищить шанси вижити для 1400 людей, які чекають на пересадку. В 2021 році в очікуванні трансплантації померли 72 жителя країни.
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