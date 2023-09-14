Кинь сміття повз урну, харкани на вулиці, слухай голосно музику в транспорті, не вітайся із сусідами, бикуй, поводься по-хамськи, знецінюй усе, що не в змозі пізнати, заздри, підсирай в міру можливості всім і усюди, видавай себе за жертву обставин, нікому не вір, ні за що не відповідай, показово бухай в публічних місцях і взагалі побільше бухай, кури, жери все підряд, сци у під'їзді, мешкай в захаращеній квартирі, сварися з будь-якого приводу, роздавай поради, коли їх не питають, "будь прощє і люді к тєбє потянуться", живи одним днем, пам'ятаючи: "ти чєловєк малєнькій і от тєбя нічєго нє завісіт", забий на все, понтуйся, видавай себе за того, ким ти не є, бреши за будь-яких обставин...

Росія не має національних меж, адже бидло живе в кожному з нас. Вона дійсно несе свободу нашому внутрішньому хаму, звільняючи його від пут пристойності, чемності, освіченості, виховання, будь-яких цивілізаційних надбань і морально-етичних кордонів.

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Бути росіянином легко. Варто лишень тричі проказати "пох...пох...пох..." і плюнути в бік ненависного Заходу, який з фашистською зверхністю повчає життю, зазіхає на ресурси та непорочність слов'янської дупи, яку (во іскуплєніє грєхов) треба неодмінно підтирати пальцем, як то робили діди-переможці.

Зробити з варвара Людину — вкрай виснажлива та кропітка робота.

Вилюднення — ось чого Росія боїться понад усе.

І так: це дійсно метафізичне протистояння Хама і Людини на рівні кожного з нас.

Бажаєте Перемоги Україні — знищіть Хама, знищіть рашу, знищіть радянське бидло в собі.

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Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр

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