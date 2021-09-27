Вимагала щомісячні відкати у підприємця: на Полтавщині судитимуть посадовицю ДПС

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора до Октябрського суду міста Полтави скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з управлінь ГУ ДПС у Полтавській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що керівник управління вимагала у представника суб’єкта господарювання щомісячно передавати 2,5% від загальної суми фінансових операцій.

За ці кошти посадовиця обіцяла не перешкоджати роботі підприємства, не включати його до переліку ризикових та не зупиняти податкові накладні на реалізацію товарів і послуг.

Після отримання першої частини неправомірної вигоди її затримали правоохоронці.

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