Вимагала щомісячні відкати у підприємця: на Полтавщині судитимуть посадовицю ДПС
Керівницю управління Полтавської податкової служби судитимуть за отримання хабаря
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора до Октябрського суду міста Полтави скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з управлінь ГУ ДПС у Полтавській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що керівник управління вимагала у представника суб’єкта господарювання щомісячно передавати 2,5% від загальної суми фінансових операцій.
За ці кошти посадовиця обіцяла не перешкоджати роботі підприємства, не включати його до переліку ризикових та не зупиняти податкові накладні на реалізацію товарів і послуг.
Після отримання першої частини неправомірної вигоди її затримали правоохоронці.
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