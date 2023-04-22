Вимагають лікування та харчування: у Кривому Розі мітингують родичі тероборонівців
У Кривому Розі зібралися на акцію протесту родичі військових, які служать у 129-ій бригаді Територіальної оборони ЗСУ
Про це повідомляє Суспільне.
Протестувальники заявляють, що поранених бійців не вивозять з позицій та говорять про "незадовільні умови служби" в бригаді.
"Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. По сьогодні медичне лікування йому не надали, лікуємось своїми силами. Приїхав командир й погрожував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду. В мене син зник чотири місяці тому, тепер ще й чоловіка подарувати?" – сказала учасниця акції протесту.
Учасники акції перекрили проїжджу частину. Люди, за їхніми словами, вимагають належного лікування поранених бійців та повернення тіл загиблих.
Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на "нуль" без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили та два важливих військові об’єкти противника.
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