Про це повідомляє Суспільне.

Протестувальники заявляють, що поранених бійців не вивозять з позицій та говорять про "незадовільні умови служби" в бригаді.

"Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. По сьогодні медичне лікування йому не надали, лікуємось своїми силами. Приїхав командир й погрожував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду. В мене син зник чотири місяці тому, тепер ще й чоловіка подарувати?" – сказала учасниця акції протесту.

Учасники акції перекрили проїжджу частину. Люди, за їхніми словами, вимагають належного лікування поранених бійців та повернення тіл загиблих.

Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на "нуль" без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.