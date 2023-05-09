Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру громадянину, який шахрайським шляхом заволодівав коштами родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ", - пише відомство.

За версією слідства, зловмисник виявляв у соціальних мережах дописи про пошук бійців, які довго не виходили на контакт зі своїми близькими. Той зв'язувався з родинами, представлявся офіцером ЗСУ, волонтером або побратимом і розповідав, що знає, де знаходяться захисник.

Зазвичай, підозрюваний називав місце перебування розшукуваних - Бахмут і повідомляв про тяжкі травми воїна.

"Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них", - розповідають у пресслужбі.

Для "допомоги" зниклому родичу чоловік просив від 1,5 до 5 тис. грн.

Отримавши гроші, він припиняв виходити на зв’язок, а інколи навіть ображав, вказуючи на їх довірливість.