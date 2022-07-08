Вімблдон: українка Кіченок програла у півфіналі парного турніру
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії поступились у півфіналі парного Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі парного турніру "Вімблдону" пара Кіченок - Остапенко програли в матчі проти других сіяних турніру – чеського дуету Барбори Крейчикової та Катерини Синякової.
Рахунок поєдинку - 2:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Людмила Кіченок та Олена Остапенко не виконали жодного ейсу, припустилися 5 подвійних помилок.
Кіченок стала третьою в історії України, хто зіграв у півфіналі парного Вімблдону.
The Championships, Wimbledon
Парний турнір. Півфінал
8 липня
Барбора Крейчикова (Чехія) / Катерина Синякова (Чехія) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) 6:2 | 6:2
- 7 липня зірка тенісу російського походження Олена Рибакіна закликала припинити війну в Україні після того, як здобула місце у фіналі Вімблдону.
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