Вімблдон: українка Кіченок програла у півфіналі парного турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі парного турніру "Вімблдону" пара Кіченок - Остапенко програли в матчі проти других сіяних турніру – чеського дуету Барбори Крейчикової та Катерини Синякової.

Рахунок поєдинку - 2:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Людмила Кіченок та Олена Остапенко не виконали жодного ейсу, припустилися 5 подвійних помилок.

Кіченок стала третьою в історії України, хто зіграв у півфіналі парного Вімблдону.

The Championships, Wimbledon

Парний турнір. Півфінал

8 липня

Барбора Крейчикова (Чехія) / Катерина Синякова (Чехія) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) 6:2 | 6:2

7 липня зірка тенісу російського походження Олена Рибакіна закликала припинити війну в Україні після того, як здобула місце у фіналі Вімблдону.

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