Російська тенісистка, яка грає за Казахстан і вийшла в фінал Вімблдону, виступила проти війни в Україні
Зірка тенісу російського походження Олена Рибакіна закликає припинити війну в Україні після того, як здобула місце у фіналі Вімблдону
Про це повідомляє SkyNews.
"Я просто хочу, щоб війна якомога швидше закінчилася і був мир", — сказала 23-я ракетка світу.
23-річна Рибакіна народилася в Москві, але в 2018 році змінила міжнародну приналежність, тобто їй дозволено змагатися на Вімблдоні, тоді як гравцям з Росії та Білорусі заборонено через вторгнення в Україну.
Сьогодні, 7 липня, Олена Рибакіна стала другою фіналісткою цьогорічного розіграшу Вімблдону. У півфіналі турніру казахстанська тенісистка у двох сітках обіграла румунку Сімону Халеп.
Рибакіна вперше у своїй кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома. У головному матчі вона зіграє проти Онс Жабер, яка сьогодні у трьох сетах обіграла німкеню Тетяну Марію. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у суботу, 9 липня.
- Українська тенісистка Людмила Кіченок у команді з латвійкою Оленою Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдону.
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