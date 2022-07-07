Російська тенісистка, яка грає за Казахстан і вийшла в фінал Вімблдону, виступила проти війни в Україні

Про це повідомляє SkyNews.

"Я просто хочу, щоб війна якомога швидше закінчилася і був мир", — сказала 23-я ракетка світу.

23-річна Рибакіна народилася в Москві, але в 2018 році змінила міжнародну приналежність, тобто їй дозволено змагатися на Вімблдоні, тоді як гравцям з Росії та Білорусі заборонено через вторгнення в Україну.

Сьогодні, 7 липня, Олена Рибакіна стала другою фіналісткою цьогорічного розіграшу Вімблдону. У півфіналі турніру казахстанська тенісистка у двох сітках обіграла румунку Сімону Халеп.

Рибакіна вперше у своїй кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома. У головному матчі вона зіграє проти Онс Жабер, яка сьогодні у трьох сетах обіграла німкеню Тетяну Марію. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у суботу, 9 липня.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у команді з латвійкою Оленою Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдону.

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