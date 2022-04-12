Вимкнення каналів з ефіру - це і неповага до людей, і диверсія проти держави,- Володимир Ар’єв

Про це він повідомив в етері Espreso TV

“В інтернеті можна зараз писати на сторінці звернення до Президента Зеленського, щоб він нарешті відреагував на те, що відбувається зі свавіллям Концерну РРТ, який незаконно, не маючи жодних законних підстав, просто вимкнув рубильник. Тут ми можемо говорити саме про суспільну реакцію, тому що минуло понад тиждень і влада вважає, що нічого не відбулося, нічого не бачить, нічого не чує і робить вигляд що нічого не сталося”,- підкреслив Ар’єв.

Народний депутат України вважає важливим моментом, що суспільство готове згуртуватися.

“Для мене дуже важливий момент, що суспільство готове згуртуватися, а ми використовуючи наші владні повноваження, як народні депутати, звертаємось до владних структур і готові звертатися до європейських структур. Тому що, якщо Україна зараз отримавши опитувальник робить наступний крок для того, щоб стати членом Європейського Союзу, вона зобов‘язана дотримуватися однією з головних цінностей ЄС- свободи слова і свободи думки. Оскільки, всі канали займали проукраїнську позицію завжди, тут не може бути жодних претензій, що канали заважали обороні України. Вони навпаки, дуже мотивували громадян України. Багато бійців ЗСУ і тероборони є глядачами цих каналів, таким чином відключення каналів з ефіру є не те що неповага до цих людей, крім того, це є ще диверсія проти держави”,- додав нардеп.

Канал вже звернувся до міжнародних партнерів, однак сподівається на пошук компромісного рішення щодо відновлення мовлення



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb